Страйков Карп Евдокимович
мужской, родился 08.09.1835 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецСтрайков Евдаким ФедосеевичНеизвестно г.р.
МатьСтройкова Ирина ЛарионовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Страйкова (Кадаева) Ирина Фёдоровна1838 ст. г.р.
Дети
(Стройкова) Параскева Карповна24.10.1864 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1835 ст.
Бракосочетание
22.01.1856 ст.
Рождение ребёнка
24.10.1864 ст.
Дочь: (Стройкова) Параскева Карповна
Мать ребёнка: Страйкова (Кадаева) Ирина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно