Страйков Карп Евдокимович 08.09.1835 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Страйков Карп Евдокимович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 08.09.1835 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Страйков Евдаким ФедосеевичНеизвестно г.р.
Мать
Стройкова Ирина ЛарионовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Страйкова (Кадаева) Ирина Фёдоровна1838 ст. г.р.
Дети
(Стройкова) Параскева Карповна24.10.1864 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1835 ст.

Отец: Страйков Евдаким Федосеевич

Мать: Стройкова Ирина Ларионовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
22.01.1856 ст.

Жена: Страйкова (Кадаева) Ирина Фёдоровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Никольская церковь села Выжелес

Рождение ребёнка
24.10.1864 ст.

Дочь: (Стройкова) Параскева Карповна

Мать ребёнка: Страйкова (Кадаева) Ирина Фёдоровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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