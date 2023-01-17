Розов Алексей Дмитриевич 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Розов Алексей Дмитриевич

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился 1794

умер 08.02.1860, Давыдово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Отец
Лучков Дмитрий Петрович1766 г.р.
Мать
Мария Романовна1769 г.р.
Дети
Розов Александр Алексеевич17.08.1817 г.р.
Розова Мария Алексеевна1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Лучков Дмитрий Петрович

Мать: Мария Романовна

Рождение ребёнка
17.08.1817

Сын: Розов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Розова (Правдина) Дарья Григорьевна

Давыдово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Розова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Розова (Правдина) Дарья Григорьевна

Давыдово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
08.02.1860
Давыдово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

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