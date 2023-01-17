Розов Алексей Дмитриевич
мужской, родился 1794
умер 08.02.1860, Давыдово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
ОтецЛучков Дмитрий Петрович1766 г.р.
МатьМария Романовна1769 г.р.
Дети
Розов Александр Алексеевич17.08.1817 г.р.
Розова Мария Алексеевна1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Лучков Дмитрий Петрович
Мать: Мария Романовна
Рождение ребёнка
17.08.1817
Сын: Розов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Розова (Правдина) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Розова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Розова (Правдина) Дарья Григорьевна
Смерть
08.02.1860