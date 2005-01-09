Горина Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горина Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

Лд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.2005

Отец: Горин Дмитрий

Мать: Луговая Антонина Николаевна

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