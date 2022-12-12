Гацуц (Распопова) Татьяна Леонидовна
Место рождения
Дата рождения28.12.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
по разным данным с 28 по 31 декабря В Нолинске больница, а жили в деревне Ключи Нолинского района
Рождение ребёнка
05.08.1987
Отец ребёнка: Гацуц Николай Александрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния