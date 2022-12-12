Гацуц (Распопова) Татьяна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гацуц (Распопова) Татьяна Леонидовна

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Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

28.12.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
по разным данным с 28 по 31 декабря В Нолинске больница, а жили в деревне Ключи Нолинского района
Рождение ребёнка
05.08.1987

Сын: Гацуц Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Гацуц Николай Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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