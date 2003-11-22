Сергеев Леонард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Леонард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1931

Дата смерти

22.11.2003

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1931

Отец: Сергеев Василий

Мать: Сергеева (Воробьёва) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.11.2003

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