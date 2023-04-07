Ульянова (Александрова) Маргарита Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова (Александрова) Маргарита Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Александров Николай Иванович

Мать: Клярович Мария Максимилиановна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ульянов Леонид Фролович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ульянов Леонид Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Леонид Фролович

Смерть
1935
Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
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