Ульянова (Александрова) Маргарита Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ульянов Леонид Фролович
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ульянов Леонид Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935
Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ