Григорьева Анна Андияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Анна Андияновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

25.05.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1874

Дочь: Григорьева Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.06.1889

Сын: Григорьев Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Григорьева Зиновия Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
25.05.1895
в 40 лет от лихорадки
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