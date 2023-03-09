Григорьева Анна Андияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти25.05.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1874
Дочь: Григорьева Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.06.1889
Сын: Григорьев Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Григорьева Зиновия Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
25.05.1895
в 40 лет от лихорадки