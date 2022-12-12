Миннисафа Шихабитдин кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1895
Дочь: Амирова Бибигалима Миннигали кызы
Отец ребёнка: Амиров Миннигали Минлибай улы
Рождение ребёнка
15.01.1899 ст.
Дочь: Амирова Бибиразия Миннигали кызы
Отец ребёнка: Амиров Миннигали Минлибай улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно