Миннисафа Шихабитдин кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннисафа Шихабитдин кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1895

Дочь: Амирова Бибигалима Миннигали кызы

Отец ребёнка: Амиров Миннигали Минлибай улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1899 ст.

Дочь: Амирова Бибиразия Миннигали кызы

Отец ребёнка: Амиров Миннигали Минлибай улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амиров Миннигали Минлибай улы

Смерть
Неизвестно
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