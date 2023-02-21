Бардонова Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардонова Валентина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бардонов Виктор Павлович

Мать: Бардонова Агнея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьяновский Валерий Борисович

Отец ребёнка: Демьяновский Борис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьяновский Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелев Виктор Галактионович

Отец ребёнка: Шевелев Галактион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Галактион

Смерть
Неизвестно
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