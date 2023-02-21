Бардонова Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бардонов Виктор Павлович
Мать: Бардонова Агнея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демьяновский Валерий Борисович
Отец ребёнка: Демьяновский Борис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелев Виктор Галактионович
Отец ребёнка: Шевелев Галактион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевелев Галактион
Смерть
Неизвестно