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Мужской

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Мать

Не указана

Дети

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СЖ
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Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: (Новицкая) Маня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липа

Мать ребёнка: (Новицкая) Маня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Ганка

Мать ребёнка: (Новицкая) Маня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геля

Мать ребёнка: (Новицкая) Маня

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