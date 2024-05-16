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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: (Новицкая) Маня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липа
Мать ребёнка: (Новицкая) Маня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новицкая) Ганка
Мать ребёнка: (Новицкая) Маня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геля
Мать ребёнка: (Новицкая) Маня