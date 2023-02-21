Дыченков Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Дыченкова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Дыченков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дыченкова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996