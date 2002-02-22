Кормилицина (Куртыгина) Анна Васильевна
Место рожденияАнастасово.Чувашской АССР
Дата рождения06.06.1915
Дата смерти22.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1915
Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кормилицын Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кормилицын Иван
Смерть
22.02.2002