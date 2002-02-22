Кормилицина (Куртыгина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормилицина (Куртыгина) Анна Васильевна

Место рождения

Анастасово.Чувашской АССР

Дата рождения

06.06.1915

Дата смерти

22.02.2002

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1915

Отец: Куртыгин Василий Иванович

Мать: Куртыгина Мария Алексеевна

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кормилицын Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормилицын Иван

Смерть
22.02.2002
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