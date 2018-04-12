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Попов Сергей Евгеньевич

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

02.12.1963

Дата смерти

12.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1963

Отец: Попов Евгений Егорович

Мать: скрыто настройками приватности

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.04.2018
Причина смерти: Болезнь | Пневмония
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