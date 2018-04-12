Попов Сергей Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения02.12.1963
Дата смерти12.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1963
Отец: Попов Евгений Егорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.2018
Причина смерти: Болезнь | Пневмония