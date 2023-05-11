Сорокина Татьяна Владимировна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина Татьяна Владимировна

Место рождения

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цынкин Владимир Федорович

Мать: Цинкина Башлыкова Мария Васильевна

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Сорокин Александр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Александр Алексеевич

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