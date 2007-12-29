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Тихонов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1979

Отец: Тихонов Иван

Мать: Тихонова Надежда

Рождение ребёнка
29.12.2007

Сын: Тихонов Максим Александрович

Мать ребёнка: Тихонова Светлана

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Тихонова Варвара Александровна

Мать ребёнка: Тихонова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Светлана

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