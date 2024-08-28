Барбара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухнер Иоганн Иоганнесович

Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Иоганнес

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бухнер Франц

Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Бухнер) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Бухнер) Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес

Смерть
Неизвестно

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