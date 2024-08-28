Барбара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухнер Иоганн Иоганнесович
Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухнер Иоганнес
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бухнер Франц
Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Бухнер) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Бухнер) Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес
Смерть
Неизвестно