Покатаева Нина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покатаева Нина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Покатаев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Покатаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
?.06.1961

Сын: Покатаев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Покатаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покатаев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Покатаев Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покатаев Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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