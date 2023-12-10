Покатаева Нина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1959
Сын: Покатаев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Покатаев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
?.06.1961
Отец ребёнка: Покатаев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покатаев Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Покатаев Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно