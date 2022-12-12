Махалкина (Лочкарева) Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Лочкарев Яков Лукич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1870
Рождение ребёнка
21.07.1871 ст.
Дочь: Бабушкина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Махалкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1884 ст.
Отец ребёнка: Махалкин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно