Махалкина (Лочкарева) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махалкина (Лочкарева) Прасковья Яковлевна

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Место рождения

Мятусово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Лочкарев Яков Лукич

Мать: не указана

Мятусово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
08.02.1870

Муж: Махалкин Иван Васильевич

Мятусово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.07.1871 ст.

Дочь: Бабушкина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Махалкин Иван Васильевич

Мятусово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.04.1884 ст.

Сын: Махалкин Яков Иванович

Отец ребёнка: Махалкин Иван Васильевич

Мятусово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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