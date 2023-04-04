Резанцова Агафья Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти01.01.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1830
Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.05.1831
Дочь: Пелагея Никанорова
Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов
Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Никанорова
Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов
Рождение ребёнка
23.06.1839
Дочь: Февронья Никанорова
Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов
Рождение ребёнка
07.02.1842
Сын: Резанцов Трифон Никаноров
Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов
Рождение ребёнка
04.05.1844
Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елена Рязанцева
Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов
Смерть
01.01.1878
Причина смерти: от ломоты