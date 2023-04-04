Резанцова Агафья Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанцова Агафья Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

01.01.1878

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1830

Муж: Резанцов Никанор Семенов

Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.05.1831

Дочь: Пелагея Никанорова

Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Никанорова

Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Резанцов Фрол Никаноров

Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1839

Дочь: Февронья Никанорова

Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1842

Сын: Резанцов Трифон Никаноров

Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.05.1844

Сын: Резанцов Иван Никаноров

Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елена Рязанцева

Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Резанцов Иван Никаноров

Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Резанцов Фёдор Никаноров

Отец ребёнка: Резанцов Никанор Семенов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
01.01.1878
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от ломоты
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