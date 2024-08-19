Пушкин Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1634
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушкин Григорий Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пушкина (Мансурова) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колычева (Пушкин) Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Пушкина (Мансурова) Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутурлина (Пушкин) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Пушкина (Мансурова) Евдокия Петровна
Смерть
1634