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Пушкин Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1634

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушкин Григорий Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Пушкина (Мансурова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колычева (Пушкин) Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Пушкина (Мансурова) Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкина (Мансурова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутурлина (Пушкин) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Пушкина (Мансурова) Евдокия Петровна

Смерть
1634

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