Павлов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлова) Татьяна

Мать ребёнка: Мария

Крутой Ручей, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Павел

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1913

Сын: Павлов Иван

Мать ребёнка: Мария

Крутой Ручей, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Рождение ребёнка
1926

Сын: Павлов Фёдор

Мать ребёнка: Мария

Крутой Ручей, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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