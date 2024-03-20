Евтанович Вячеслав Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1853
Дата смерти11.12.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1853
Работа или профессия
Неизвестно
Химик и директор химического завода + Stadtverordneter Riga
Работа или профессия
Неизвестно
Chemicker
Бракосочетание
22.09.1885
Рождение ребёнка
28.04.1887
Сын: Евтанович Вячеслав Вячеславович
Мать ребёнка: Евтанович (Von Ockel) Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.09.1889
Дочь: Cresson (Jeftanowitsch Евтанович) Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Евтанович (Von Ockel) Мария Фёдоровна
Смерть
11.12.1913