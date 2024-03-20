Евтанович Вячеслав Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтанович Вячеслав Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1853

Дата смерти

11.12.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1853

Отец: Евтанович Ефим Егорович

Мать: Jeftanowitsch (Sternberg Штернберг) Каролина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Химик и директор химического завода + Stadtverordneter Riga
Работа или профессия
Неизвестно
Chemicker
Бракосочетание
22.09.1885

Жена: Евтанович (Von Ockel) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.04.1887

Сын: Евтанович Вячеслав Вячеславович

Мать ребёнка: Евтанович (Von Ockel) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.09.1889

Дочь: Cresson (Jeftanowitsch Евтанович) Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Евтанович (Von Ockel) Мария Фёдоровна

Смерть
11.12.1913

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