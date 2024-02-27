Корниенков Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1815
Сын: Корниенков Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Корниенкова Анна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Корниенкова Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Корниенкова Анна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Корниенков Мефодий Федорович
Мать ребёнка: Корниенкова Анна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Корниенков Анастасий Федорович
Мать ребёнка: Корниенкова Анна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Корниенков Григорий Федорович
Мать ребёнка: Корниенкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корниенкова Анна
Смерть
Неизвестно