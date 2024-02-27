Корниенков Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорниенков Федор Николаевич

Корниенков Федор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Корниенков Николай Фомич

Мать: Корниенкова Устинья Филипповна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Корниенков Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Корниенкова Анна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Корниенкова Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Корниенкова Анна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Корниенков Мефодий Федорович

Мать ребёнка: Корниенкова Анна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Корниенков Анастасий Федорович

Мать ребёнка: Корниенкова Анна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Корниенков Григорий Федорович

Мать ребёнка: Корниенкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корниенкова Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close