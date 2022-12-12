Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1952

Сын: Кушев Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Кушев Афанасий

Верховажский район, Вологодская обл.
деревня Чалянка (ошибочно записано в документах); со слов отца - дер. Чащиха (встречается в архивных материалах как Федорова Гора (Чащиха тож)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушев Александр

Отец ребёнка: Кушев Афанасий

Верховажский район, Вологодская обл.
д. Чалянка
Смерть
Неизвестно
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
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