Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1952
Сын: Кушев Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Кушев Афанасий
Верховажский район, Вологодская обл.
деревня Чалянка (ошибочно записано в документах); со слов отца - дер. Чащиха (встречается в архивных материалах как Федорова Гора (Чащиха тож)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушев Александр
Отец ребёнка: Кушев Афанасий
Верховажский район, Вологодская обл.
д. Чалянка
Смерть
Неизвестно
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область