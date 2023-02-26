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Гульбустан Исмагиловна
Гульбустан Исмагиловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Исмаил
Мать
Не указана
Муж
Муся углы
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Исмаил
Мать: не указана
Развод
26.12.1830
Муж:
Муся углы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Муся углы
Смерть
Неизвестно
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