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Захарий Никифорович

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Место рождения

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1703

Дата смерти

Между 1762 и 1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1732

Сын: Иван Захарович

Мать ребёнка: не указана

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1739

Сын: Семен Захарович

Мать ребёнка: не указана

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Сын: Иван Захарович

Мать ребёнка: не указана

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Между 1762 и 1783
Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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