Захарий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смертиМежду 1762 и 1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иван Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Семен Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иван Захарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1762 и 1783