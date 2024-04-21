Яровой Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1903
Дочь: Яровая Анна Ивановна
Мать ребёнка: Яровая (Могилина) Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
06.01.1906
Дочь: Яровая Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Яровая (Могилина) Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
24.10.1907
Дочь: Яровая Парасева Ивановна
Мать ребёнка: Яровая (Могилина) Надежда Владимировна
Смерть
Неизвестно