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Яровой Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1884

Отец: Яровой Филипп Кириллович

Мать: Яровая (Тетерятникова) Ксения Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яровая (Могилина) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
03.09.1903

Дочь: Яровая Анна Ивановна

Мать ребёнка: Яровая (Могилина) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
06.01.1906

Дочь: Яровая Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Яровая (Могилина) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
24.10.1907

Дочь: Яровая Парасева Ивановна

Мать ребёнка: Яровая (Могилина) Надежда Владимировна

Смерть
Неизвестно

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