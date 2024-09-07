Граселиус (Гроссельюс) Анатолий (Адольф)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти05.04.1983
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1949
Сын: Граселиус (Гроссельюс) Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Граселиус Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.1952
Дочь: (Граселиус (Гроссельюс)) Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Граселиус Антонина Ивановна
Смерть
05.04.1983