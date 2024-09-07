Граселиус (Гроссельюс) Анатолий (Адольф) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граселиус (Гроссельюс) Анатолий (Адольф)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

05.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Граселиус (Grosselis) Генрих Кристофорович

Мать: Граселиус (Черных) Прасковья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Граселиус Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1949

Сын: Граселиус (Гроссельюс) Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Граселиус Антонина Ивановна

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.05.1952

Дочь: (Граселиус (Гроссельюс)) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Граселиус Антонина Ивановна

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
05.04.1983

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