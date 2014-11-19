Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.11.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.02.1971

Жена: скрыто настройками приватности

г.Усолье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамунин Константин Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Усолье
Смерть
19.11.2014
Усолье
Похороны
Неизвестно
Усолье
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