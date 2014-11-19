Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.11.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.02.1971
Жена: скрыто настройками приватности
г.Усолье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамунин Константин Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Усолье
Смерть
19.11.2014
Усолье
Похороны
Неизвестно
Усолье