Горбачёва Гликерия Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Гликерия Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Федот Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.06.1897

Дочь: Горбачёва Марфа Федотовна

Отец ребёнка: Горбачёв Федот Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Горбачёв Яков Федотович

Отец ребёнка: Горбачёв Федот Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Горбачёва Мария Федотовна

Отец ребёнка: Горбачёв Федот Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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