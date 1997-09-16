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Самусев Дмитрий Николаевич
Самусев Дмитрий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.1975
Пол
Мужской
Отец
Самусев Николай Дмитриевич
1938 г.р.
Мать
Самусева (Уголькова) Валентина Александровна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1975
Отец:
Самусев Николай Дмитриевич
Мать:
Самусева Валентина Александровна
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