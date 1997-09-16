Самусев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самусев Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1975

Отец: Самусев Николай Дмитриевич

Мать: Самусева Валентина Александровна

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