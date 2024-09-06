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Глеб Мардариев

Место рождения

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

22.07.1877 ст.

Дата смерти

09.08.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1877 ст.

Отец: Мардарей Емельянов

Мать: Феодосья Романова

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
деревни Нератовки отставной солдат Мардей Емельянов и законная жена его Феодосья Романова,православные
Крещение
24.07.1877 ст.
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Той же деревни крестьянин Прокопий Яковлев и женка Екатерина Михайлова
Смерть
09.08.1877 ст.
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
от младенческой Деревни Нератовки у отставного солдата Мардария Емельянова сын младенец Глеб (2,5нед.).

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