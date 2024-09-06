Глеб Мардариев
Место рождения
Дата рождения22.07.1877 ст.
Дата смерти09.08.1877 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
22.07.1877 ст.
Отец: Мардарей Емельянов
Мать: Феодосья Романова
деревни Нератовки отставной солдат Мардей Емельянов и законная жена его Феодосья Романова,православные
Крещение
24.07.1877 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Прокопий Яковлев и женка Екатерина Михайлова
Смерть
09.08.1877 ст.
от младенческой Деревни Нератовки у отставного солдата Мардария Емельянова сын младенец Глеб (2,5нед.).