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Федоров Захар Луппов

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

15.09.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1883

Отец: Федоров Лупп Ефимов

Мать: Федорова Пелагия Андреева

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Крещение
20.09.1883
Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Успенская церковь
Бракосочетание
04.06.1905

Жена: Федорова Мария Михайлова

Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Оёкская церковь
Работа или профессия
1905
чернорабочий
Рождение ребёнка
09.08.1906

Дочь: Антонина Захарова

Мать ребёнка: Федорова Мария Михайлова

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
Неизвестно
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