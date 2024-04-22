Федоров Захар Луппов
Место рождения
Дата рождения15.09.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1883
Отец: Федоров Лупп Ефимов
Крещение
20.09.1883
Успенская церковь
Бракосочетание
04.06.1905
Жена: Федорова Мария Михайлова
Оёкская церковь
Работа или профессия
1905
чернорабочий
Рождение ребёнка
09.08.1906
Дочь: Антонина Захарова
Мать ребёнка: Федорова Мария Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно