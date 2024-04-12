(Гришко) Просковья (Прасковья) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гришко) Просковья (Прасковья) Семеновна

Место рождения

Полтава, Харківська область

Дата рождения

26.10.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1912

Отец: Гришко Семён

Мать: Гришко Екатерина

Полтава, Харківська область
Рождение ребёнка
04.08.1949

Дочь: Горшкова Любовь Сидоровна

Отец ребёнка: Гришков Сидор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Сидоровна

Отец ребёнка: Гришков Сидор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Сидоровна

Отец ребёнка: Гришков Сидор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришков Сидор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришков Сидор

Смерть
Неизвестно
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