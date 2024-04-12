(Гришко) Просковья (Прасковья) Семеновна
Место рождения
Дата рождения26.10.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1912
Отец: Гришко Семён
Мать: Гришко Екатерина
Рождение ребёнка
04.08.1949
Дочь: Горшкова Любовь Сидоровна
Отец ребёнка: Гришков Сидор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Сидоровна
Отец ребёнка: Гришков Сидор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Сидоровна
Отец ребёнка: Гришков Сидор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гришков Сидор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гришков Сидор
Смерть
Неизвестно