Корюкова (Корюкова) Нина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Александр Иванович
Отец ребёнка: Корюков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Корюков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корюков Иван Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корюков Иван Михайлович