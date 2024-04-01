Корюкова (Корюкова) Нина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова (Корюкова) Нина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Александр Иванович

Отец ребёнка: Корюков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Корюков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Корюков Иван Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корюков Иван Михайлович

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