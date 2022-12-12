Несмелов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несмелов Виктор Иванович

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Место рождения

Вертуновка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.01.1863

Дата смерти

30.06.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Вертуновка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
30.06.1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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