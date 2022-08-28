Щербинин Андрей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербинин Гавриил Кузьмич
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
08.03.19
Дочь: Антонида Андреевна
Мать ребёнка: Тамара
Рождение ребёнка
22.06.1964
Мать ребёнка: Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Тамара
Смерть
Неизвестно