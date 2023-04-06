(Петрова дочь) Татьяна
Место рождения
Дата рождения11.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1857
Отец: Ермолаев Сын Петр
Мать: Пелагiя Ефимова
Крещение
13.01.1857
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Godparents:Великлуцкiй мъщанин Василiй Яковлевъ и дочь Священника Сiмеона Никольскаго девица Татiana
Смерть
Неизвестно