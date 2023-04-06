(Петрова дочь) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова дочь) Татьяна

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Место рождения

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1857

Отец: Ермолаев Сын Петр

Мать: Пелагiя Ефимова

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Крещение
13.01.1857
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Godparents:Великлуцкiй мъщанин Василiй Яковлевъ и дочь Священника Сiмеона Никольскаго девица Татiana
Смерть
Неизвестно
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