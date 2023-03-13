Наумкина Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумкина Мария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1911

Сын: Наумкинъ Леонтий

Отец ребёнка: Наумкинъ Ларионъ

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
20.06.1913

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Наумкинъ Ларионъ

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
06.05.1914

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Наумкинъ Ларионъ

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
20.07.1918

Сын: Наумкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Наумкинъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумкинъ Ларионъ

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