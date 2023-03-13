Наумкина Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1911
Сын: Наумкинъ Леонтий
Отец ребёнка: Наумкинъ Ларионъ
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
20.06.1913
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Наумкинъ Ларионъ
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
06.05.1914
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Наумкинъ Ларионъ
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
20.07.1918
Сын: Наумкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Наумкинъ Ларионъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумкинъ Ларионъ