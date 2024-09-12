Снытко (Сидорчук) Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.11.1922
Новосысоевка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край
поручители по жениху гр-не деревни Достоевки Александр Алексиев Лопота и Михаил Григориев Сидорчук по невесте гр-не деревни Достоевка Николай Савелиев Зарецкий и с.Сысоевки Павел Иванов Хавратов
Смерть
Неизвестно