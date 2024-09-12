Снытко (Сидорчук) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнытко (Сидорчук) Вера Андреевна

Снытко (Сидорчук) Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.11.1922

Муж: Снитко (Сныткин) Антон (Антоний) Филиппович

Новосысоевка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край
поручители по жениху гр-не деревни Достоевки Александр Алексиев Лопота и Михаил Григориев Сидорчук по невесте гр-не деревни Достоевка Николай Савелиев Зарецкий и с.Сысоевки Павел Иванов Хавратов
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.