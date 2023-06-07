Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Анисья Григорьева
Анисья Григорьева
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1868
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Григорий Федоров
1849 г.р.
Мать
Евдокия Родионова
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец:
Григорий Федоров
Мать:
Евдокия Родионова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия