Семён Моисеевич
мужской, родился Вычислено 1784 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
умер 1801 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
ОтецМоисей Федорович28.08.1758 ст. г.р.
МатьТатьяна КононовнаВычислено 1752 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784 ст.
Отец: Моисей Федорович
Мать: Татьяна Кононовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1801 ст.