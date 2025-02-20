Семён Моисеевич Вычислено 1784 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Семён Моисеевич

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Вычислено 1784 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

умер 1801 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Отец
Моисей Федорович28.08.1758 ст. г.р.
Мать
Татьяна КононовнаВычислено 1752 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784 ст.

Отец: Моисей Федорович

Мать: Татьяна Кононовна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Смерть
1801 ст.
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

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