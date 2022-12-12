Дробинин Илья Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дробинин Михаил Венедиктович
Мать: не указана
Место жительства
Около 1900
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Оханск, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дробинин Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дробинин Николай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно