Дробинин Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробинин Илья Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дробинин Михаил Венедиктович

Мать: не указана

Место жительства
Около 1900
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Дробинин Афанасий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Оханск, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дробинин Владимир

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дробинин Николай

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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