Przygoda Michał Около 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Przygoda Michał

Место рождения

Białe Błoto/Poręba

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Около 15.10.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Przygoda Piotr

Мать: Przygoda (Ponichtera) Marianna

Białe Błoto/Poręba
Бракосочетание
25.05.1830

Жена: Przygoda, Mościcka (Bubrowiecka) Katarzyna

Białe Błoto/Poręba akt 15/1830
Рождение ребёнка
05.04.1843

Дочь: Kruszewska (Przygoda) Katarzyna

Мать ребёнка: Przygoda, Mościcka (Bubrowiecka) Katarzyna

Białe Błoto
Рождение ребёнка
18.10.1845

Сын: Przygoda Piotr

Мать ребёнка: Przygoda, Mościcka (Bubrowiecka) Katarzyna

Poręba-Kocęby Białe Błoto
Смерть
Около 15.10.1848

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