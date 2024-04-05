Przygoda Michał
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиОколо 15.10.1848
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Przygoda Piotr
Białe Błoto/Poręba
Бракосочетание
25.05.1830
Białe Błoto/Poręba akt 15/1830
Рождение ребёнка
05.04.1843
Дочь: Kruszewska (Przygoda) Katarzyna
Мать ребёнка: Przygoda, Mościcka (Bubrowiecka) Katarzyna
Białe Błoto
Рождение ребёнка
18.10.1845
Сын: Przygoda Piotr
Мать ребёнка: Przygoda, Mościcka (Bubrowiecka) Katarzyna
Poręba-Kocęby Białe Błoto
Смерть
Около 15.10.1848