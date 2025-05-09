Sokolov Alesandr Sergeevich 07.12.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sokolov Alesandr Sergeevich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 07.12.1978, Belarus, Mogilev

умер 01.04.2024, Могилев

Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Belarus, Mogilev

Место жительства
Неизвестно
Belarus, Mogilev

Бракосочетание
2002

Жена: скрыто настройками приватности

Belarus, Mogilev

Рождение ребёнка
17.03.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Belarus, Mogilev

Смерть
01.04.2024
Могилев

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