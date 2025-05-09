Sokolov Alesandr Sergeevich
мужской, родился 07.12.1978, Belarus, Mogilev
умер 01.04.2024, Могилев
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1978
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Belarus, Mogilev
Место жительства
Неизвестно
Belarus, Mogilev
Бракосочетание
2002
Жена: скрыто настройками приватности
Belarus, Mogilev
Рождение ребёнка
17.03.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Belarus, Mogilev
Смерть
01.04.2024
Могилев