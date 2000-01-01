Ненароков Марк Иванович
Место рожденияСухоречье
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Сухоречье
Рождение ребёнка
17.06.1887
Дочь: Агрипина Марковна
Мать ребёнка: Ненарокова Екатерина Зиновьевна
Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ненарокова Екатерина Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно