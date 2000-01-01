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Ненароков Марк Иванович

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Место рождения

Сухоречье

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ненароков Иван Андреевич

Мать: Ненарокова Наталья Тимофеевна

Сухоречье
Рождение ребёнка
17.06.1887

Дочь: Агрипина Марковна

Мать ребёнка: Ненарокова Екатерина Зиновьевна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ненарокова Екатерина Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненарокова Екатерина Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
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