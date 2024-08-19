Blumberga (Elksnite Elksnītis Elksnitis) Marianna
Место рожденияLatvija
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Blumbergs Kārlis
Рождение ребёнка
27.07.1932
Смерть
Неизвестно