Blumberga (Elksnite Elksnītis Elksnitis) Marianna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Blumberga (Elksnite Elksnītis Elksnitis) Marianna

Место рождения

Latvija

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blumbergs Kārlis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blumbergs Kārlis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blumbergs Kārlis

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Blumbergs Kārlis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blumbergs Kārlis

Рождение ребёнка
27.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blumbergs Kārlis

Смерть
Неизвестно

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