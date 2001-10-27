Бородин Феофан Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1937
Дата смерти27.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1937
Рождение ребёнка
13.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.10.2001
Причина смерти: После операции по мужски. не уберегся.
Похороны
Неизвестно
Трегубовское кладбище