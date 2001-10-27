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Бородин Феофан Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1937

Дата смерти

27.10.2001

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1937

Отец: Бородин Фёдор Сафонович

Мать: Бородина Анастасия Мануиловна

Рождение ребёнка
13.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.10.2001
Причина смерти: После операции по мужски. не уберегся.
Похороны
Неизвестно
Трегубовское кладбище
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