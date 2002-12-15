Смирнова (Великанова) Ангелина Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.12.1922
Дата смерти15.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1922
Отец: Великанов Иван Васильевич
Мать: Великанова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Александр Афанасьевич
Анисимово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Александр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1956
Сын: Смирнов Александр Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Афанасьевич
Смерть
15.12.2002