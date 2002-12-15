Смирнова (Великанова) Ангелина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Великанова) Ангелина Ивановна

Место рождения

Копосиха, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.12.1922

Дата смерти

15.12.2002

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

1919 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1922

Отец: Великанов Иван Васильевич

Мать: Великанова Раиса

Копосиха, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Александр Афанасьевич

Анисимово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Александр Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.10.1956

Сын: Смирнов Александр Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Афанасьевич

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.12.2002
Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

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