Чепик Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепик Петр Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Чепик Тимофей Иванов

Мать: Фёкла Романовна

Рождение ребёнка
?.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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